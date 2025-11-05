MSI презентовала компактный игровой мини-ПК с RTX 5060 Ti и Core Ultra 7

MSI выпустила обновлённую версию своего мини-игрового ПК MPG Trident AS. Модель сочетает процессор Intel Core Ultra 7 265F и видеокарты NVIDIA RTX 5060 или RTX 5060 Ti. ПК работает под управлением Windows 11 Home и сохраняет компактный дизайн серии Trident AS.

© MobiDevices

Особенности

В основе MPG Trident AS лежит процессор Core Ultra 7 265F с 20 ядрами, максимальной тактовой частотой до 5,3 ГГц и 30 МБ кэш-памяти. MSI установила чип на материнскую плату B860M с поддержкой Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и 2.5G Ethernet, что обеспечивает быстрый доступ к сети как по кабелю, так и по беспроводному подключению.

Новая версия оснащена видеокартами на базе архитектуры NVIDIA Blackwell: RTX 5060 и RTX 5060 Ti получили 8 ГБ памяти GDDR7 и поддерживают DLSS 4, NVIDIA Reflex 2 и трассировку лучей. Графические адаптеры обеспечивают производительность до 614 TOPS в задачах ИИ и поддерживают набор функций NVIDIA Studio.

MSI комплектует систему 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельным накопителем NVMe PCIe 4.0 объёмом 1 ТБ. Корпус оснащён встроенным блоком питания мощностью 500 Вт с сертификатом 80 Plus и системой охлаждения MSI Silent Storm, разделяющей воздушные потоки между процессором, видеокартой и блоком питания.

На передней панели расположены порты USB-C, USB-A 3.2 Gen 1, USB-A 2.0 и аудиоразъём 3,5 мм. На задней панели – два порта USB-A 10 ГБит/с, два порта USB-A 2.0, один USB-C, два аудиоразъёма 3,5 мм и выход S/PDIF. Габариты: 396,57×137,06×410,39 мм.

Сроки выхода и цена

MPG Trident AS уже продаётся в Китае. Стоимость версии с RTX 5060 составляет 11 549 юаней ($1623), а модель с RTX 5060 Ti обойдётся в 13 149 юаней ($1848).