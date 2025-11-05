Запланированные первые Олимпийские киберспортивные игры были отменены

Международный олимпийский комитет (МОК) официально отменил первые в истории Олимпийские киберспортивные игры, которые должны были состояться в Саудовской Аравии в 2027 году. Решение было принято по взаимному согласию МОК, Саудовского олимпийского комитета и Фонда Кубка мира по киберспорту после проведения внутреннего обзора проекта. Об этом сообщает издание GamesIndustry.biz.

© Газета.Ru

В заявлении МОК указано, что все стороны сохраняют приверженность развитию киберспортивного направления, но будут реализовывать свои амбиции независимо друг от друга. Организация планирует разработать новую концепцию Игр и создать иную модель партнерства, которая лучше соответствует долгосрочным целям олимпийского движения.

Изначально о создании Олимпийских киберспортивных игр было объявлено в 2023 году, причем первое мероприятие планировалось провести в 2025 году. Однако затем сроки были перенесены на 2027 год из-за разногласий по поводу формата соревнований и недостаточной проработанности деталей программы. Представители киберспортивной индустрии отмечали отсутствие четкой координации с издателями игр, что стало ключевым фактором пересмотра планов.

Ранее российскую игру из серии «Смута» выпустили на международном рынке.