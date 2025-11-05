Анонсирована игра для ПК и консолей по мультсериалу «Киберслав»

«Плюс Студия» совместно с российским разработчиком Game Art Pioneers представила свой первый игровой проект — приключенческую RPG «Киберслав: Затмение». Релиз игры запланирован на 2027 год, говорится в поступиашем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© Газета.Ru

Проект станет первым результатом работы нового игрового направления «Плюс Студии», о создании которого было объявлено в 2024 году.

Игра продолжит и расширит вселенную анимационного сериала «Киберслав», развивая историю княжеского охотника-полукровки за нечистью в мире, где древнерусская мифология сочетается с эстетикой киберпанка. Разработка ведется для ПК и консолей под творческим руководством команды Evil Pirate Studio — создателей оригинального проекта.

Франшиза «Киберслав» зародилась в 2018 году, когда короткий тизер Evil Pirate Studio на YouTube получил широкое признание аудитории. В 2020 году проект был приобретет «Плюс Студией», после чего было запущено производство анимационного сериала. Премьера состоялась в конце 2024 года.

Сюжет игры будет линейным, однако действия игрока определят исход истории. Главному герою — охотнику Киберславу — предстоит помешать загадочному антагонисту похитить городскую реликвию Китежа — «Источник», обеспечивающий работу технологических имплантов. Игровой процесс включает исследования, бои с различными видами нечисти, решение головоломок и взаимодействие с жителями мира.

Ранее стала доступна тестовая версия российского шутера PIONER.