Игру из серии «Смута» выпустили на международном рынке

В AppStore, Google Play и RuStore состоялся релиз международной версии российской визуальной новеллы «Смута: Зов сердца». Игру перевели на английский и польский языки. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель студии «Много Много Игр», которая создала «Смуту: Зов сердца», Евгений Овчинников.

Проект представляет собой интерактивный текстовый квест, действие которого разворачивается в сеттинге игры «Смута», поддержанной АНО «Институт развития интернета». Сюжет концентрируется на молодой девушке по имени Ирина, чья жизнь резко меняется. Спасаясь от нежелательной судьбы в монастыре, героиня переодевается в мужскую одежду и пускается в бега. На своем пути она встречает казачий отряд, и дальнейшее развитие событий полностью зависит от выборов, совершаемых пользователем.

Решение о локализации было продиктовано растущим интересом зарубежных игроков к российской истории. Создатели стремятся предоставить международной аудитории возможность глубже погрузиться в драматическую эпоху Смутного времени через историю, наполненную яркими персонажами. Перевод на ключевые языки рассматривается как важный шаг для широкого распространения проекта.

Изначально игра «Смута: Зов сердца» вышла на мобильных платформах в ноябре 2024 года.

