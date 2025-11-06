Gigabyte побила мировой рекорд скорости DDR5

Оверклокер HiCookie из команды Gigabyte установил новый мировой рекорд разгона оперативной памяти DDR5, достигнув невероятной скорости 13 034 МТ/с.

© Ferra.ru

Рекорд был зафиксирован на материнской плате Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE, специально созданной для экстремальных оверклокеров.

В тестовой сборке использовался процессор Intel Core Ultra 9 285K (с отключенными E-ядрами) и один модуль ADATA XPG Lancer RGB DDR5 емкостью 24 ГБ. Чтобы добиться рекордных частот, HiCookie применил жидкий азот (LN2) для охлаждения процессора и памяти.

Модуль был разогнан до 6517,4 МГц (эффективно 13 034 МТ/с) при таймингах 68-127-127-127-2 — это более чем вдвое выше стандартных DDR5-6400 и в 2,7 раза быстрее начальных JEDEC DDR5-4800.

© Wccftech

HiCookie отметил, что ключевую роль сыграли контроллер памяти Intel и стабильность платформы Gigabyte, а также поблагодарил ADATA за качественные модули.

Хотя такие скорости не применимы в реальных сценариях, они демонстрируют потенциал DDR5 и возможности современных платформ.

Эксперты ожидают, что в будущем, с выходом DDR6 к 2027 году, частоты могут перевалить за 20 000 МТ/с.