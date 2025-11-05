Почему «Земский собор» и «Смута» не выходят в Steam

Создатели «Смуты» и «Земского собора» не планируют выпускать игры в Steam, несмотря на большой потенциал платформы. Оба проекта, по крайней мере пока, останутся эксклюзивами VK Play — это продиктовать желанием удовлетворить потребности российской аудитории.

Мы понимаем, что у Steam большой потенциал. Но нам важна обратная связь от нашей локальной аудитории. Поэтому решение размещаться в VK Play – осознанное и приоритетное. Однако в перспективе мы не исключаем выход на других площадках.

При этом сам мир «Смуты» разработчики «Сайбериа Нова» считают перспективным на международном рынке, но выходить на него команда хочет уже подготовленной — набив шишки и исправив все ключевые проблемы своих творений.

«Земский собор» выходит завтра на ПК. Мы взяли интервью у разработчиков, с которым можно ознакомиться в отдельном материале. Там же мы разыгрываем несколько ключей за интересные комментарии.