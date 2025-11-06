Стандартную RTX 5060 сравнили с разогнанной RTX 4060 в играх

На YouTube-канале Odin Hardware продемонстрировали, как в 1080р ведут себя в современных проектах RTX 4060 и 5060.

Тестовый стенд включал процессор AMD Ryzen 7700Х, матплату ASRock B650M HDV M2, систему охлаждения MSI M360 AIO, оперативную память 2x16 ГБ DDR5 6000 МГц, видеокарты Gigabyte Gaming OC RTX 4060 8 ГБ DDR6 Triple Fans и Galax Geforce RTX 5060 1-click OC 8 ГБ DDR7 Dual Fans.

A Plague Tale Requiem тестировалась с ультра-пресетом. Средний FPS в этой игре составлял с RTX 5060 (в стоке) - 81 к/с, с RTX 4060 (с разгоном) - 60 к/с.

Forza Horizon 5 шла на настройках графики High. В среднем частота кадров в ней равнялась 209 к/с (5060) и 182 к/с (4060).

В игре The Witcher 3 Next Generation с пресетом High, AA Off средний FPS был на уровне 140 к/с (5060) и 122 к/с (4060).

GTA 5 шла с ультра-графикой и 4Х АА. Средняя частота кадров в этой игре составляла 150 к/с (5060) и 135 к/с (4060).

Senua's Saga Hellblade II тестировалась на настройках графики High. Средний FPS в ней равнялся 51 к/с (5060) и 43 к/с (4060).

Вывод

В среднем RTX 5060 оказалась быстрее 4060 на 17% (126 к/с и 108 к/с соответственно).