Пары начали расставаться из-за виртуальных измен в Sims 4

В Красногорске пара с более чем трёхлетним стажем отношений распалась из-за виртуальной неверности в компьютерной игре Sims 4. Как выяснилось, молодой человек по имени Макс создал в симуляторе жизни точную копию себя и начал активно флиртовать с виртуальными персонажами.

Конфликт произошёл, когда его девушка Катя застала цифрового двойника парня в компрометирующей ситуации с одной из героинь игры. Девушка расценила это как форму измены, заявив, что партнёр использует игру для виртуальных отношений с другими.

После серьёзного разговора Катя приняла решение разорвать отношения и съехать от молодого человека. Этот случай иллюстрирует новую реальность, где границы верности и предательства выходят за рамки физического мира, приобретая цифровое измерение.

Психологи отмечают, что подобные ситуации становятся всё более распространёнными, поскольку виртуальная реальность предоставляет возможности для поведения, которое партнёры могут расценивать как нарушение доверия в отношениях.