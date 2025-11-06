В делюкс-издание игры Resident Evil 9 войдут мужские трусы

Перуанский игровой ритейлер Fhalcon разместил на своем сайте информацию о предзаказе делюкс-издания Resident Evil: Requiem, в состав которого войдут трусы-боксеры с изображением Леона Кеннеди. Несмотря на то, что текущий дизайн обозначен как временный, а финальная версия должна быть представлена в ближайшие месяцы, эта утечка подтверждает участие культового персонажа в новой части франшизы. Об этом сообщает издание The Gamer.

© Газета.Ru

Инсайдеры во главе с блогером Dusk Golem неоднократно заявляли о ключевой роли Леона в сюжете игры наряду с Грейс Эшкрофт. Косвенными доказательствами также служат увеличенная система инвентаря, напоминающая знаменитый кейс персонажа, и наличие эксклюзивных костюмов, недоступных для главной героини (ранее PlayStation Portugal случайно подтвердила существование дополнительного наряда для Леона).

Сообщество предполагает, что официальный анонс персонажа может состояться на церемонии The Game Awards 2025, которая состоится в декабре.

Resident Evil: Requiem – будущая компьютерная игра в жанре survival horror. Девятая в основной серии Resident Evil и продолжение Resident Evil Village.

Релиз новинки запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2.

Ранее создателей GTA обвинили в увольнении пытавшихся создать профсоюз сотрудников.