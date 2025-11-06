Флагманский чип Samsung Exynos 2600 оказался на 40% энергоэффективнее A19 Pro

Новый флагманский чип Samsung Exynos 2600, произведённый по 2-нм техпроцессу GAA, продемонстрировал впечатляющие результаты по энергоэффективности.

По данным инсайдера @SPYGO19726, в тестах Geekbench 6 чип потреблял всего 7,6 Вт при многопоточном тесте и 3,6 Вт в однопоточном. Это делает его примерно на 40% экономичнее Apple A19 Pro, чей показатель достигает 12,1 Вт.

Такое снижение энергопотребления объясняется уменьшением токов утечки и преимуществами архитектуры Gate-All-Around (GAA), впервые реализованной Samsung в 2-нм производстве.

При этом производительность нового чипа остаётся на уровне лучших флагманских решений, включая Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.

В GFXBench прототип Exynos 2600 показал отличные результаты и при этом потреблял всего 5,4 Вт при нагрузке на графику. В сравнении с прошлым поколением Exynos 2400, энергоэффективность выросла примерно на 30%.

Эксперты отмечают, что такие показатели могут сделать Exynos 2600 самым эффективным мобильным процессором 2026 года, если серийные образцы подтвердят результаты лабораторных тестов.