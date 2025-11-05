S.T.A.L.K.E.R. 2 уберут из Game Pass — спустя год после релиза

Компания Microsoft объявила, какие игры покинут подписку Game Pass. Список проектов, которые перестанут быть доступны в подписке 15 ноября, появился на сайте Xbox.

Так, из Game Pass уберут S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра была доступна в подписке с момента выхода 20 ноября 2025 года. Таким образом, постапокалиптический шутер продержался в сервисе ровно год. Game Pass также покинут стратегия Frostpunk и футбольный симулятор Football Manager 2024.

Какие игры уберут из Game Pass в ближайшее время:

S.T.A.L.K.E.R. 2;

Frostpunk;

Football Manager 2024;

Spirttea;

Blacksmith Master.

S.T.A.L.K.E.R. 2 изначально вышел на ПК и Xbox Series. 20 ноября состоится релиз шутера на PlayStation 5. Игра также получит графические улучшения для Pro-версии консоли.