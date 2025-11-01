Clair Obscur: Expedition 33 станет игрой года на TGA 2025

На платформе прогнозов Polymarket букмекеры выбрали свою игру года на The Game Awards 2025. Ею стало детище французов Clair Obscur: Expedition 33.

© кадр из игры

Согласно данным рынка, у этой пошаговой ролевой игры больше 80% на победу. Шансы конкурентов, среди которых Hollow Knight: Silksong, Hades 2 и Death Stranding 2, оцениваются как незначительные — от 3% до 8%. Менее 1% у Ghost of Yotei, Call of Duty: Black Ops 7, Mafia: The Old Country и других игр.

Отметим, что творение Sandfall Interactive уже стало триумфатором ряда выставок. Например, на недавней Thailand Game Show Expedition 33 завоевала главную награду.

Любопытно, что в первые часы после открытия рынка лидером была именно Silksong, но вскоре ситуация кардинально изменилась. Другая интересная деталь — нашлись те, кто ставит на победу GTA 6, которая и вовсе должна выйти в мае следующего года. Кажется, кому-то не помешало бы поработать над внимательностью?

Раз уж мы затронули тему GTA 6, то стоит отметить, что ее могут перенести на октябрь. Это слова авторитетного инсайдера Тома Хендерсона.