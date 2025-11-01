Turok 2: Seeds of Evil получила оптимизацию для Xbox Series и PS5

Игра Turok 2: Seeds Of Evil теперь официально оптимизирована для Xbox Series и PS5. Это масштабное обновление также затронуло и другие платформы.

© кадр из игры

Ключевые улучшения:

— игра поддерживает 4K и высокую частоту кадров, были улучшены тени и световые эффекты;

— добавлен кроссплатформенный сетевой мультиплеер и локальный режим на разделенном экране;

— все внутриигровые ролики теперь снабжены субтитрами, а локализация была значительно доработана;

— пользователи ПК также получили новые настройки отображения и возможности для контроллеров.

Владельцы физического издания Turok Trilogy Bundle для PS5 получат дополнительный «патч первого дня», который исправляет множество ошибок, включая проблемы с интерфейсом, отображением текста и работой многопользовательского режима.

При этом разработчики сообщают, что в настоящее время существуют проблемы с кроссплатформенной игрой между консолями разных поколений (например, PS4 и PS5). Команда работает над исправлением, которое выйдет в будущем.

Тем временем Nightdive объявила, что готовит анонс «размером с динозавра». Речь о Turok? Или это какой-то другой проект?