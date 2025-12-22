Что мы знаем о Resident Evil Requiem: новой Resident Evil и финале саги о Раккун-сити

Resident Evil Requiem, девятая номерная часть серии Resident Evil, выходит уже всего через пару месяцев. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.

© Steam

Дата релиза игры

Capcom анонсировала, что Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Таким образом, дожидаться релиза придется сравнительно недолго.

Подробности о сюжете

Протагонист Requiem — Грейс Эшкрофт, аналитик ФБР и дочь журналистики Алиссы Эшкрофт, которая была одной из героинь Resident Evil Outbreak 2003 года.

Грейс поручают расследование убийства, чья жертва была найдена в заброшенном отеле — том же месте, где восемь лет назад убили ее мать. Она отправляется в отель в поисках ответов, но находит даже больше, чем хотела, потому что дело приводит к «истинной причине эпидемии в Раккун-сити».

Очевидно, события Requiem вновь вернут игроков в Раккун-сити, но разработчики пока официально не подтвердили, спустя сколько лет — инцидент из оригинальных Resident Evil 1-3 произошел в сентябре 1998 года. Однако по имеющейся информации можно сделать резонные предположения. Грейс родилась после 1998-го и ей как минимум 23 года; таково минимальное требование по возрасту агентов ФБР. А ее мать была жива до 2016-го — временные рамки можно определить по ее газетной статье, появившейся в Resident Evil 7.

То есть, сюжет Requiem разворачивается фактически в наши дни — или, по меньшей мере, начиная с 2024 года.

Помимо этого, многие фанаты строят теории, что возвращение в Раккун-сити совпадет с появлением другого важного героя франшизы — Леона Кеннеди. Теории подогрели пасхалки в премьерном трейлере игры: некоторые игроки уверены, что у полицейского участка Раккун-сити стоял джип Леона, а в самом ролике прозвучала реплика, по голосу очень похожая на Ника Апостолидеса — актера, сыгравшего Леона в ремейках Resident Evil 2 и 4.

Механики, геймплей и головоломки

По трейлеру многие фанаты подумали, что Requiem следует формуле Resident Evil 7: очень мрачный старт, темнота, неуязвимый враг-преследователь. Но директор игры Коси Наканиси подтвердил, что Requiem будет придерживаться традиций классических survival horror. По словам разработчика, новинка ближе к Resident Evil 2, чем к более «боевиковой» 4.

Тем не менее, в игре будет оружие — Грейс не останется совсем беззащитной. Она сможет пользоваться как минимум пистолетом, а Наканиси упомянул, что анимация героини будет меняться в зависимости от того, какое оружие она держит в руках.

При этом оружие не слишком поможет в битвах с боссами. В Requiem акцент больше на исследовании закрытых пространств и преодолении препятствий хитростью, нежели грубой силой. Игроки также смогут переключаться между камерой от первого и от третьего лица в любой момент.