Что мы знаем о Resident Evil Requiem: новой Resident Evil и финале саги о Раккун-сити
Resident Evil Requiem, девятая номерная часть серии Resident Evil, выходит уже всего через пару месяцев. Портал PC Gamer рассказал, что известно об игре на данный момент.
Дата релиза игры
Capcom анонсировала, что Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Таким образом, дожидаться релиза придется сравнительно недолго.
Подробности о сюжете
Протагонист Requiem — Грейс Эшкрофт, аналитик ФБР и дочь журналистики Алиссы Эшкрофт, которая была одной из героинь Resident Evil Outbreak 2003 года.
Грейс поручают расследование убийства, чья жертва была найдена в заброшенном отеле — том же месте, где восемь лет назад убили ее мать. Она отправляется в отель в поисках ответов, но находит даже больше, чем хотела, потому что дело приводит к «истинной причине эпидемии в Раккун-сити».
Очевидно, события Requiem вновь вернут игроков в Раккун-сити, но разработчики пока официально не подтвердили, спустя сколько лет — инцидент из оригинальных Resident Evil 1-3 произошел в сентябре 1998 года. Однако по имеющейся информации можно сделать резонные предположения. Грейс родилась после 1998-го и ей как минимум 23 года; таково минимальное требование по возрасту агентов ФБР. А ее мать была жива до 2016-го — временные рамки можно определить по ее газетной статье, появившейся в Resident Evil 7.
То есть, сюжет Requiem разворачивается фактически в наши дни — или, по меньшей мере, начиная с 2024 года.
Помимо этого, многие фанаты строят теории, что возвращение в Раккун-сити совпадет с появлением другого важного героя франшизы — Леона Кеннеди. Теории подогрели пасхалки в премьерном трейлере игры: некоторые игроки уверены, что у полицейского участка Раккун-сити стоял джип Леона, а в самом ролике прозвучала реплика, по голосу очень похожая на Ника Апостолидеса — актера, сыгравшего Леона в ремейках Resident Evil 2 и 4.
Механики, геймплей и головоломки
По трейлеру многие фанаты подумали, что Requiem следует формуле Resident Evil 7: очень мрачный старт, темнота, неуязвимый враг-преследователь. Но директор игры Коси Наканиси подтвердил, что Requiem будет придерживаться традиций классических survival horror. По словам разработчика, новинка ближе к Resident Evil 2, чем к более «боевиковой» 4.
Тем не менее, в игре будет оружие — Грейс не останется совсем беззащитной. Она сможет пользоваться как минимум пистолетом, а Наканиси упомянул, что анимация героини будет меняться в зависимости от того, какое оружие она держит в руках.
При этом оружие не слишком поможет в битвах с боссами. В Requiem акцент больше на исследовании закрытых пространств и преодолении препятствий хитростью, нежели грубой силой. Игроки также смогут переключаться между камерой от первого и от третьего лица в любой момент.