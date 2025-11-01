Автор GTA и RDR раскрыл причину отмены шпионской игры Agent

На подкасте Лекса Фридмана гостем стал бывший сценарист компании Rockstar Дэн Хаузер. Он рассказал, почему шпионская игра Agent так и не была выпущена.

По словам разработчика, авторы не смогли соединить интересный шпионский сюжет с открытым миром. Хаузер отметил, что в фильмах об агентах важна каждая минута и герой всё время находится в напряжении, ведь может не успеть спасти мир. В открытом мире такого результата добиться трудно.

У нас было так много разных версий этой игры. Но мы так и не смогли создать для неё полноценный сюжет. И мне кажется, я знаю почему. Потому что в шпионских фильмах всё очень безумно — главному герою нужно пойти куда-то и спасти мир. В играх с открытым миром бывают такие моменты, когда история складывается воедино. Но в большинстве случаев всё гораздо свободнее — ты просто тусуешься и делаешь то, что хочешь. Именно поэтому так хорошо получается быть преступником, потому что, по сути, никто не говорит тебе, что делать. Но в игре со шпионом это не работает, потому что приходится действовать наперегонки со временем.

Agent от Rockstar была анонсирована в 2009 году. Она должна была стать эксклюзивом консоли PlayStation 3. После этого об игре не было никаких новостей, пока в 2018 году товарный знак проекта не признали заброшенным.