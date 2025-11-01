Sega выпустила новый финансовый отчет, где поделилась данными продаж ключевых игровых серий.

Так, серия Persona 5 разошлась тиражом в 13 млн копий. Ранее мы писали, что совокупный тираж пятой серии, вышедшей в 2016 году, в августе достиг 10 млн копий.

Остальные игры компании могут похвастаться следующими результатами:

— SonicFrontiers — 4,57 млн;

— Sonic Superstars — 2,43 млн;

— Persona 3 Reload — 2,07 млн;

— Like a Dragon: Infinite Wealth — 1,66 млн;

— Yakuza: Like a Dragon — 2,86 млн;

— Sonic Dash — 676 млн загрузок.

Продажи Persona 5 достигли отметки в 13 млн копий - фото 1

Всего игры принесли прибыль в размере 117 млрд йен, что равнозначно 759 млн долларов. Из них 214 млн долларов принесли создатели Persona 5 и Metaphor: ReFantasio. Еще 211 млн долларов принесли игры серии Sonic The Hedgehog. Более 178,5 млн долларов принесла Rovio — разработчик Angry Birds.

Самые скромные показатели оказались у Football Manager — всего лишь 24 млн долларов.

Напомним, ранее своими данными поделилась Capcom. Там самой продаваемой период за указанный финансовый период оказалась Devil May Cry 5 — более 2,1 млн копий. Все это на фоне выхода анимационного сериала и анонса второго сезона на Netflix.