Black Ops 7, ремастер Syberia, релиз Escape from Tarkov: во что поиграть в ноябре

Ноябрь — разгар осеннего бума игровых релизов, и именно на этот месяц приходятся одни из самых ожидаемых проектов года, от новой Black Ops до полноценного релиза Escape from Tarkov. Рассказываем, во что можно будет поиграть в ноябре.

4 ноября — Europa Universalis V

Единственная и неповторимая серия гранд-стратегий Paradox Interactive вот-вот получит первое за много лет полноценное продолжение. Europa Universalis V обещает стать даже более глубокой и продвинутой, чем четвертая часть: разработчики обещают улучшенную симуляцию дипломатии, логистики и военных действий, а также множество вариантов развития альтернативной истории.

4 ноября — Football Manager 26

Серия Football Manager также порадует фанатов футбольных симуляторов новой игрой. Основными новшествами Football Manager 26 авторы называют полностью лицензированную английскую премьер-лигу, улучшенные тактические механики, переработанные трансферы и возможность возглавлять женские футбольные команды.

6 ноября — Syberia: Remastered

Легендарное point-and-click приключение Бенуа Сокаля получит обновленное переиздание для современных платформ. В Syberia игрокам предстоит примерить на себя роль Кейт Уолкер: юристки, отправляющейся в путешествие из Нью-Йорка в Альпы, чтобы пройти по следу гениального изобретателя. Поклонникам жанра, почему-то до сих пор не знакомым с оригиналом, однозначно стоит обратить на релиз внимание.

6 ноября — Unbeatable

Unbeatable — амбициозная поп-панк ритм-игра в духе «Скотта Пилигрима против всех» и Night in the Woods, где группе бунтарей предстоит дать бой системе в мире, объявившем музыку вне закона. Проект обещает отличный оригинальный саундтрек, стилизованную под аниме графику и сюжет, полный эмоциональных моментов.

11 ноября — Lumines Arise

Франшиза Lumines возвращается в исполнении разработчиков нашумевшей Tetris Effect: Connected. Arise предложит тонны новых головоломок, множество режимов игры, психоделический визуал, а также возможность состязаться с другими игроками в мультиплеере.

13 ноября — Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana — новая часть градостроительной серии Anno, и, как можно догадаться по названию, она посвящена Древнему Риму. Игроку предстоит руководить строительством поселений на пике мощи Римской империи: для того, чтобы стать лучшим наместником, понадобится не только крепкая экономика, но и правильные политические решения.

14 ноября — Call of Duty: Black Ops 7

Black Ops 7 — пожалуй, крупнейший релиз ноября и, по совместительству, один из самых ожидаемых шутеров 2025 года. Она также обещает стать еще и одной из самых амбициозных: впервые за всю историю серии сюжетную кампанию можно будет целиком пройти в кооперативном режиме. Помимо этого, Treyarch не забыла и о визитных карточках серии — зомби-режиме и динамичном соревновательном мультиплеере.

14 ноября — Where Winds Meet

Where Winds Meet — масштабный проект издателя NetEase Games. По сути, игра позиционируется как ультимативный уся-боевик: открытый мир, сеттинг Китая X века, придворные интриги, большие баталии и, конечно же, проработанная боевая система. По заявлениям разработчиков, игроков ждут более 150 часов контента, тонны вариаций развития персонажа и возможность объединиться с другими игроками или сколотить собственную гильдию.

15 ноября — Escape from Tarkov

Escape from Tarkov наконец доберется до релиза спустя много лет бета-тестирования, откатов и скандалов — причем доберется в том числе и в Steam, хотя те, кто купил ключ напрямую у разработчиков, не смогут прикрепить ключ к магазину. Игра, популяризовавшая жанр extraction-шутеров, предложит крайне реалистичную баллистику и акцент на реализм во всем, от передвижения персонажа до менеджмента инвентаря и кастомизации оружия.

19 ноября — Moonlighter 2: The Endless Vault

Наконец, в середине месяца в ранний доступ Steam выйдет Moonlighter 2 — продолжение инди-хита конца 2010-х о менеджменте маленького магазинчика в мире фэнтези. В сиквеле игроку вновь предстоит руководить собственной лавкой, но также параллельно отправляться в подземелья — артефакты и прочие предметы на продажу сами себя не добудут. Как раз боевую составляющую авторы и собираются подтянуть.