Дэн Хаузер раскрыл секрет многолетнего ажиотажа GTA

Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar Games, объяснил, почему серия Grand Theft Auto даже спустя десятилетия продолжает вызывать огромный ажиотаж. По его словам, ключ к успеху — не в ежегодном выпуске игр, а в терпении и готовности постоянно меняться.

«Потому что они выходят не так уж регулярно. И я думаю, мы проделали действительно хорошую работу, постоянно внедряя инновации в рамках этого интеллектуального продукта. Игры всегда ощущались по-разному», — уточнил Хаузер.

К тому же, по словам человека, приложившего руку к созданию еще и Red Dead Redemption 2, свою роль сыграл маркетинг. Хаузер подчеркнул, что подход отличался от традиционного:

«Мы действительно старались подходить к маркетингу так, как будто это обновленная версия классического кинопроката, где ты уже чувствуешь себя частью продукта, просто посмотрев трейлеры».

Тем временем все взоры устремлены на грядущую Grand Theft Auto VI, которая должна выйти 26 мая 2026 года. Пока фанатов будоражит 8 ноября, авторитетный инсайдер намекнул на возможный перенос релиза (октябрь) долгожданной игры, которая может вновь совершить революцию рынка.