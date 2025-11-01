Создатель Bayonetta раскрыл борьбу за «нижнее белье» героини

Спустя 16 лет после выхода первой игры Хидэки Камия, создатель культовой серии Bayonetta, рассказал, какую деталь дизайна героини пришлось буквально отстаивать в борьбе с издателями.

© кадр из игры

Поводом стал вопрос фаната о легендарной фразе: «Очки Байонетты — это как ее нижнее белье». Многие приписывали изречение Камие. Но геймдизайнер подтвердил обратное, отметив, что автором цитаты является директор по анимации Юдзи Симомура.

«Когда мы работали над дизайном Байонетты, наши клиенты просили убрать ее очки, и это правда, что я раз за разом отвергал их предложения. Но также правда и то, что в другой раз г-н Симомура, работавший над видеовставками, заявил: „Очки Байонетты — это как ее нижнее белье — ни в коем случае нельзя их снимать“», — уточнил Камия.

Главный дизайнер персонажей Мари Симадзаки добавила, что Камия был настолько одержим этой идеей, что она по умолчанию готовила для всех вариантов дизайна отдельный «слой с очками»:

«Хотя процесс утверждения дизайна порой был подобен езде по ухабам, у меня всегда был на подхвате слой с очками».

Ранее Камия упоминал, что очки для Байонетты — это не просто аксессуар, а своего рода маска, защищающая героиню от внешнего мира из-за травматичного прошлого. По его задумке, единственным мужчиной, который видел ее лицо без очков, стал Лука.

Тем временем фанаты надеются на возвращение Камии к Devil May Cry. Геймдизайнер не исключил такую возможность, так как не раз задумывался о ремейке серии с учетом развития технологий.