Дэн Хаузер назвал возможное продолжение Red Dead Redemption «печальным»

Дэн Хаузер, бывший ведущий сценарист всех игр серии GTA и Red Dead Redemption 2, высказался о возможном будущем последней.

© кадр из игры

Комментируя свой уход из Rockstar Games и расставание с проектами, над которыми работал более 20 лет, Хаузер отметил, что новость о продолжении Red Dead Redemption стала бы для него горькой.

«Было бы печальнее слышать, что кто-то работает над Red Dead, потому что это была цельная арка из двух игр», — заявил он.

При этом Хаузер признал, что такой сценарий вероятен, так как права на интеллектуальную собственность ему не принадлежат:

«Это была часть сделки. Работать над чем-то — это привилегия, но тебе это не обязательно принадлежит».

Ранее Хаузер отметил, что игра в GTA 6 будет для него «странным опытом». Но при этом уверен, что новая часть серии, в которой он уже не принимал участие, получится «захватывающей». Кстати, релиз намечен на 26 мая 2026 года. Но Том Хендерсон предположил, что возможен перенос на более поздние даты. Причина — пердпраздничная лихорадка.