Square Enix не боится перенасытить рынок ремейками Dragon Quest

Компания Square Enix демонстрирует уверенную стратегию, выпуская ремейки классических игр серии Dragon Quest один за другим. Всего через год после успешного ремейка третьей части, разошедшейся тиражом более 2 млн копий, в продажу поступил сборник с первыми двумя играми франшизы. Джейсон Шрайер задался вопросом: а не перенасытят ли японцы рынок своими ремейками?

© кадр из игры

Однако разработчики этот риск не считают существенным. Продюсер серии ремейков Dragon Quest Масаки Хаясака прямо заявил:

«Я не обеспокоен, видя, что между релизами есть промежуток в три-четыре месяца. Выпуск всех этих тайтлов Dragon Quest также помогает игрокам узнавать IP и лучше с ней знакомиться».

Но Хаясака отметил, что устал от франшизы. Во-первых, во время разработки ему приходилось сдерживать себя, так как накладывались ряд ограничений. Во-вторых, у него есть большое желание поработать над новой оригинальной игрой. Если же боссы ему откажут и навяжут еще один ремейк, то он попросит «зарплату в 10 раз выше».

Тем не менее, такой шаг вероятен, учитывая то, насколько популярна серия в Японии (93 млн проданных копий) и укрепляет свои позиции на Западе.

А уже вышедшая Dragon Quest I & II HD-2D Remake получает восторженные отзывы критиков: 84 на Metacritic и 86 на Opencritic. Сам Шрайер также остался доволен ремейками, которые не ограничились тем, что было в оригинале.