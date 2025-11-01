«Возрождение жанра»: критики высоко оценили стратегию Europa Universalis 5

31 октября мировые СМИ опубликовали обзоры на Europa Universalis 5 — новую часть знаменитой серии глобальных стратегий. Зарубежные критики уже опробовали новинку и поделились мнением о ней.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 87 баллов из 100. Проект называют настоящей эволюцией стратегий. Критики отмечают, что разработчики смогли создать глубокий и динамичный исторический симулятор, который поразит игроков своей продуманностью. Кроме того, проект подарит фанатам более живой и цельный игровой мир, чем предыдущие части. Ругают новую стратегию лишь за слишком нагромождённый интерфейс и тяжёлый порог вхождения для новичков.

Что пишут критики о Europa Universalis 5:

Europa Universalis 5 знаменует собой начало новой яркой эры для серии стратегий от Paradox, переосмысливая её ядро, но при этом сохраняя масштаб и детализацию. Europa Universalis 5 — это не просто эволюция жанра, а настоящее возрождение. Paradox модернизировала свою классическую игру, не потеряв при этом её души, представив более глубокий и динамичный исторический симулятор, чем когда-либо прежде. Игра ощущается более живой, понятной и цельной, благодаря переработанным системам населения, торговли и военных действий, которые добавляют невероятную глубину. Несмотря на небольшие придирки, такие как изменённые сюжетные события и порой грубоватый пользовательский интерфейс, Europa Universalis 5 — фантастическая глобальная стратегия. Она невероятно сложная, но стоит затраченных усилий на освоение. Создаётся впечатление, что разработчик Paradox усвоил уроки предыдущих частей серии. Фантастическое продолжение серии, которое, вероятно, будет только улучшаться со временем по мере устранения ошибок и проблем с интерфейсом. В игре множество возможностей для повторного прохождения не только благодаря выбору наций, но есть даже повторная игра за одну и ту же нацию Europa Universalis 5, пожалуй, самая впечатляющая историческая стратегия всех времён с её глубиной симуляции и подробной картой, а также красочным описанием той половины тысячелетия, которая привела нас из Средневековья в современный мир.

Релиз Europa Universalis 5 состоится 4 ноября, в том числе в России. В игре будет доступен русский перевод.