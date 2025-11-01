Началось голосование за номинации стримерской премии SLAY 2025

Организаторы стримерской премии SLAY 2025 объявили о старте голосования за номинации — пользователям предстоит выбрать 8 дополнительных категорий из предложенных зрителями.

© Чемпионат.com

На первом этапе пользователи предложили более 90 тыс. вариантов. Из них было отобрано 30 самых популярных вариантов — среди них «человек-мем года», «рейдж года», «плюс вайб года», а также награды стримерам по Minecraft, GTA и Fortnite.

Посмотреть полный список и проголосовать можно на официальном сайте премии. Голосование будет закрыто 6 ноября 23:59 мск, после чего 8 лидеров присоединятся к 8 основным категориям, анонсированным ранее.

Финал премии при поддержке Winline пройдёт 9 декабря в Лужниках. Впервые на церемонии смогут присутствовать зрители, а наблюдать за ходом мероприятия онлайн можно будет на Twitch-канале Славы Бустера. Музыкальным хэдлайнером станет известный представитель российской рэп-сцены.