Вышла игра про побег Павла Дурова из французской тюрьмы

Глава Telegram Павел Дуров представил игру Total Glitch, разработанную на платформе Telegram Mini Apps. Проект выполнен в стилистике битэмапа и предлагает пользователям помочь основателю мессенджера совершить побег из французской тюрьмы.

Игра открывается в полноэкранном режиме и выполнена в жанре Beat 'em up, однако вместо сражений игроки собирают комбинации кристаллов по принципу «три в ряд». Каждое успешное комбо активирует на верхней части экрана боевые сцены с участием главного героя.

Отличительная особенность Total Glitch — отсутствие гача-механик и внутриигровых покупок, что делает проект полностью бесплатным и независимым от донатных систем. При этом сообщество уже выразило надежду, что в будущем разработчики добавят возможность разблокировки уникальных скинов или приемов через криптопожертвования.

Запустить игру можно напрямую в Telegram — достаточно активировать соответствующего бота по адресу https://t.me/TotalGlitchBot. Игра доступна как с компьютера, так и со смартфонов.