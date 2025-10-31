Где найти лимоны и абрикосы в ARC Raiders: гайд

Поиски ошейника для тренировки ручного петуха уже доставляют немало проблем игрокам в ARC Raiders, но это лишь один из шагов длинной цепочки квестов. Чтобы прокачать питомца до третьего уровня, нужно найти три лимона и три абрикоса — предсказуемо редкие предметы в пост-апокалипсисе. Портал PC Gamer рассказал, где их найти.

© Steam

Лучшее место для поиска лимонов и абрикосов — оливковая роща на карте Blue Gate, или сады между библиотекой и ратушей на карте Buried City. В обеих локациях есть фруктовые деревья, с которых падают либо лимоны, либо абрикосы (в оливковой роще — иногда оливки). Фрукты можно найти на земле между деревьями, но никто не мешает вам пнуть дерево, чтобы стрясти с него еще чуть-чуть.

Но имейте в виду — обе локации опасны. Оливковая роща всегда привлекает много игроков, которые, скорее всего, тоже охотятся за фруктами; хотя, вероятно, среди них найдутся и дружелюбные рейдеры. А сад окружен высокими зданиями и роботами, но находится прямо рядом с точкой эвакуации.

Лимоны и абрикосы также иногда можно найти в плетеных корзинках в жилых локациях. Помимо этого, модификатор Lush Blooms может увеличить шансы выпадения лимонов, абрикосов и других предметов из категории природы. Если вы заметите этот модификатор на одной из карт — то сразу отправляйтесь на поиски.

Лимоны и абрикосы классифицируются игрой как зеленые, необычные предметы, поэтому их свечение достаточно легко заметить в инвентарях контейнеров. Тем не менее, отслеживать эти предметы лучше с помощью питомца, поскольку данная опция добавляет уникальную иконку над предметом — так вы точно его не пропустите.

Наконец, как и в случае с любыми другими квестовыми или ценными предметами, постарайтесь хранить фрукты в безопасном контейнере, если есть возможность. Так вы не потеряете их, если вас убьют или вы не сможете эвакуироваться.