Как получить бесплатную экипировку в ARC Raiders: гайд

ARC Raiders уже получила репутацию одного из самых дружелюбных к игроку extraction-шутеров, и не зря — бесплатная экипировка в игре хорошо помогает новичкам освоиться с механиками. Портал PC Gamer рассказал, как ей пользоваться.

Получить бесплатное снаряжение в ARC Raiders довольно просто. По сути, это оптимальный способ выполнить ранние задания, поскольку игрок ничем не рискует.

Нажмите Play и выберите карту, чтобы начать подготовку к вылазке В верхней части экрана экипировки будет иконка Free loadout — нажмите на нее Нажмите Ready, чтобы начать поиск матча

Здесь стоит прояснить несколько моментов. Бесплатное снаряжение не появится в вашем инвентаре, пока вы не загрузитесь в матч, а содержимое комплекта может варьироваться. Как правило, оно включает в себя следующие предметы.

Оружие: Kettler I, Rattler I или Stitcher I плюс один стак патронов

Легкий щит

Несколько бинтов и батарея для перезарядки щита

Иногда — дополнительные гаджеты, вроде гранат

Хотя бесплатная разгрузка не лучшая в плане огневой мощи, она достаточно щедрая, а аугмент бесплатного снаряжения можно разменять у торговца, если вы эвакуируетесь с ним. Держите несколько запасных в инвентаре — и их можно в любой момент разменять на новые зеленые аугменты. Бесплатными разгрузками можно пользоваться столько, сколько игрок захочет, что делает их идеальным выбором для выполнения квестов.

Единственный недостаток бесплатной экипировки — отсутствие безопасного контейнера. В этом нет ничего страшного, если вы не нацелены на поиск редкого лута, но эвакуация может стать более рискованной, если вы вдруг найдете очень ценные предметы.