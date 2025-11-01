Что известно об Assassin's Creed: Codename Hexe

Assassin's Creed: Codename Hexe — следующая крупная игра знаменитой серии о противостоянии ассасинов и тамплиеров. Франшиза делится на три периода и включает в себя 14 основных частей, а также ряд спин-оффов. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой, 15-й игре серии Assassin's Creed: Codename Hexe: дата выхода, сюжет, геймплей, на каких платформах будет доступна.

© Lenta.ru

Главное об игре Assassin's Creed: Codename Hexe

Оригинальное название: Assassin's Creed: Codename Hexe

Разработчик: Ubisoft Montreal

Издатель: Ubisoft Entertainment

Жанр: экшен, ролевые

Франшиза: Assassin's Creed

Дата выхода предыдущей части: 2025 год (Assassin's Creed Shadows)

Дата выхода

Компания Ubisoft релиз состоялся 20 марта 2025 года).

Несмотря на это, официальной даты выхода Codename Hexe пока нет. В 2024 году инсайдеры писали, что внутренняя дата релиза игры запланирована на середину 2026 года.

При этом в марте 2025 года инсайдер Том Хендерсон сообщил, что 15-я большая игра серии выйдет не раньше 2027 года. Он отметил, что это связано с неоднократными переносами даты премьеры Assassin's Creed Shadows, из-за которых компания была вынуждена пересмотреть график релизов.

Выход Assassin's Creed: Codename Hexe ожидают в 2026 или 2027 году

Платформы

Когда игра была анонсирована, предполагалось, что она будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Windows и MacOS). Однако, так как конкретная дата релиза пока не названа, есть вероятность, что в Codename Hexe можно будет поиграть уже на новом поколении консолей. Например, по данным инсайдеров, презентация PlayStation 6 запланирована на осень 2027 года.

Сюжет

Предположительно, события игры будут разворачиваться в Центральной Европе во времена Священной Римской империи, а именно — в период охоты на ведьм. Это подтверждает и тот факт, что слово Hexe в переводе с немецкого означает «ведьма».

Марк-Алексис Коте, один из разработчиков игры, утверждает, что Codename Hexe будет сильно отличаться от других частей франшизы. В сети предполагают, что игра будет исследовать сверхъестественную сторону вселенной Assassin's Creed, которая до этого не была раскрыта.

Тем временем в Ubisoft Montreal заверили, что игра «оставит неизгладимый след во франшизе». В целом создатели держат сюжет игры в секрете, не подтверждая и не опровергая многочисленные предположения.

Слухи

Единственный на данный момент трейлер игры практически не раскрывает подробностей: на экране показан темный лес, на дереве висит логотип Assassin’s Creed. Ролик с мрачной обстановкой представили еще в 2022 году, во время анонса Codename Hexe, не раскрыв подробностей сюжета.

Однако фанаты франшизы смогли расшифровать оккультистские рунические надписи вокруг логотипа игры и назвали век, в котором могут разворачиваться события игры. Так, надписью во внешнем кольце оказалось кредо ассасинов. Ее перевели как «Мы действуем во тьме, чтобы служить свету».

Что касается звезды в центре, в комментариях под трейлером один из фанатов отметил, что похожие символы в XVI веке использовали в качестве защиты от зла, а в поэме немецкого писателя Иоганна Гете «Фауст» пентаграмма мешает Мефистофелю выйти из дома главного героя.

Фанаты предполагают, что события Codename Hexe будут происходить в Германии XVI века и будут связаны с сюжетом поэмы «Фауст» Гете, главный герой которой тоже жил в период охоты на ведьм

На это намекает и вторая надпись с логотипа из трейлера, сделанная тем же шрифтом, что и девиз в кольце. На английский ее можно перевести как Mephisto avenge [или revenge] the house, то есть «Мефистофель отомстит дому» или «Мефистофель отомстит за дом».

Инсайды

Инсайдер Том Хендерсон утверждает, что действие игры развернется в Европе XVI века. Главной героиней станет Эльза — девушка, у которой есть сверхъестественные способности. Например, с помощью магии она может управлять кошкой, чтобы разбить бутылку для отвлечения внимания.

По словам Хендерсона, в геймплейном ролике, который он видел, Эльза убегала от немецких солдат.

Геймплей

Хендерсон уверяет, что по структуре новая часть будет ближе к первым играм серии, которые были компактными и линейными.

Также инсайдеры утверждают, что в Codename Hexe будет реализована система страха. В рамках франшизы она работала в дополнении «Джек-Потрошитель» для игры Assassin’s Creed Syndicate. Эта система позволяла главным героям Джеку и Иви Фрай наводить ужас на своих врагов с помощью бомб страха. На данный момент неизвестно, как эта функция будет реализована в Codename Hexe.

Кроме того, по неофициальным данным, игроков ждут довольно мрачные локации.

Интересные факты

Первая игра Assassin’s Creed появилась случайно: создатели работали над продолжением серии Prince of Persia. Создавая спин-офф к части «Пески времени», разработчики решили сделать открытый мир, подстраиваясь под новое на тот момент поколение консолей, которое вышло в середине нулевых. Вместо принца главным героем решили сделать его телохранителя, а вместо волшебных песков времени добавили устройство под названием «Анимус», способное воскрешать павшего протагониста. На начальных этапах игра называлась Prince of Persia: Assassins. Сюжет почти всех основных игр франшизы Assassin’s Creed разворачивается параллельно в двух временных линиях: настоящем и далеком прошлом. При этом разработчики уделяют особое внимание исторической части. Например, в одной из игр фигурировали индейцы-могавки: их озвучили полностью на родном языке. История игровой вселенной сильно отличается от реальной. Так, в мире Assassin’s Creed до людей на Земле жили Ису: внешне похожие на человека высокие существа с шестым чувством и на 30 процентов более развитым мозгом. К тому же они были способны предвидеть грядущие события. Представителями расы Ису были Локи, Посейдон, Аид и Один: люди принимали их за богов, однако сами Ису это отрицали. Ису относились к людям как к рабам, используя их в качестве рабочей силы. Контролировать их помогали Яблоки Эдема, которые делали людей покорными, влияя на их мозг. С годами появились Мятежники, способные противостоять силе Яблок. Однако победили Ису не они, а вспышка на Солнце, которая стерла большую часть населения Земли. Ису не умерли полностью: они поместили сознание величайших представителей своего народа в суперкомпьютер Иггдрасиль, с помощью которого те могли с годами пробудиться в Мудрецах — особых людях.