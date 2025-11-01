Бюджетная сборка с RTX 5050 показала до 80 fps в Battlefield 6 и 180 fps в Apex Legends

Автор YouTube-канала PC Centric протестировал бюджетную игровую сборку с видеокартой RTX 5050, чтобы выяснить, на что способна самая младшая модель в линейке NVIDIA Blackwell.

Система включала Ryzen 5 7600, материнскую плату A620M и 32 ГБ DDR5 — сбалансированный набор для процессора с TDP 65 Вт. Главным элементом стала Palit RTX 5050 Dual с 8 ГБ GDDR6. Она, по словам автора, представляет собой «обновлённую RTX 4060» с минимальными изменениями.

В Battlefield 6 при 1440p и настройках Medium–High с DLSS «Баланс» сборка выдала в среднем 75–80 fps, с просадками до 60 fps на насыщенных картах. В Apex Legends на высоких настройках производительность достигала 140–180 fps, а в 1080p — до 220 fps.

В Cyberpunk 2077 без трассировки лучей система удерживала 60 fps, но при полном RT частота падала до 20 fps. С включёнными только отражениями — около 65 fps.

По мнению эксперта, RTX 5050 — отличное решение для онлайн-игр и киберспорта, однако 8 ГБ VRAM могут ограничить потенциал в будущих ААА-проектах. В качестве альтернативы блогер советует рассмотреть Intel Arc B570 или B580.