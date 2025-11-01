Вышел релизный трейлер аркадной футбольной игры Superball
Состоялся релиз многопользовательской игры Superball.
В рамках осенней конференции ID@Xbox к ее выпуску был представлен свежий трейлер.
Проект представляет собой аркадный футбол. Матчи проходят в формате 3х3 с участием персонажей, которые отличаются друг от друга не только внешностью и габаритами, но и набором способностей.
Ближайшие аналоги - Rocket League и Rematch.
Разработкой занимается китайская студия Pathea Games.
Проект распространяется по условно-бесплатной модели.