Вышел релизный трейлер аркадной футбольной игры Superball

Состоялся релиз многопользовательской игры Superball.

В рамках осенней конференции ID@Xbox к ее выпуску был представлен свежий трейлер.

Проект представляет собой аркадный футбол. Матчи проходят в формате 3х3 с участием персонажей, которые отличаются друг от друга не только внешностью и габаритами, но и набором способностей.

Ближайшие аналоги - Rocket League и Rematch.

Разработкой занимается китайская студия Pathea Games.

Проект распространяется по условно-бесплатной модели.