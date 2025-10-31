The Outer Worlds 2 назвали правильным сиквелом для всех фанатов RPG

Obsidian Entertainment подготовила свежий трейлер The Outer Worlds 2, чей полноценный релиз состоялся 29 октября. Ролик посвятили хвалебным обзорам журналистов, которые оценили новинку на уровне с первой частью. Зрителям показывают множество вырезок из рецензий.

© кадр из игры

«Сиквел, который сделал всё правильно», — высказался автор Bleacher Report; «Обязательно для игры всем фанатам жанра», — заявил журналист Game Rant; «Грандиозная и своевременная RPG», — посчитали в Inverse; «Моя любимая игра Obsidian», — поделился рецензент Game Infromer.

Также развёрнутую рецензию The Outer Worlds 2 подготовил автор Игромании. RPG получилась вариативной и с добротной ролевой системой, тогда как мир может похвастаться красивыми пейзажами и причудливым стилем гипертрофированного киберпанка.

Если говорить про мнения простых игроков, то The Outer Worlds 2 получила очень положительные отзывы в Steam. Правда, пиковый онлайн едва превысил 13 тысяч игроков. Вероятно, многие решили опробовать новинку в Game Pass.