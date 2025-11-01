Раскрыты сроки выхода Half-Life 3

Компания Valve анонсирует игру Half-Life 3 в ноябре. Об этом в блоге на YouTube заявил известный блогер Тайлер Маквикер.

Датамайнер, собирающий информацию на основе большого количества данных, рассказал, что Half-Life 3 может быть представлена в ближайшие недели. Он раскрыл инсайд о том, что первый трейлер будущей игры будет показан уже в ноябре. Маквикер выяснил, что новая часть Half-Life находится на очень продвинутой стадии разработки и поэтому с такой уверенностью может говорить о сроках выхода.

Также специалист предположил, что Valve хочет привлечь внимание как можно больше геймеров. Тайлер Маквикер заметил, что если американская студия действительно выпустит долгожданную игру в ноябре, то она будет номинирована на премию The Games Awards 2025 — ее церемония вручения состоится 11 декабря.

Первая часть серии Half-Life вышла в 1998 году, в 2004 году Valve представила продолжение. Последней полноценной игрой линейки оказалась Half-Life: Alyx — VR-шутер, который выпустили в марте 2020 года.

В сентябре блогер Тайлер Маквикер рассказал, что нашел очередное подтверждение скорого выхода новой игры серии Half-Life. Множество упоминаний HL3 он обнаружил в коде обновления игр Counter-Strike 2, Dota 2 и Deadlock.