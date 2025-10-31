В России появилась PS5, которую эксперты советуют обходить стороной

Вышедшая в сентябре третья ревизия консоли PlayStation 5 Slim с переработанной системой охлаждения и урезанной памятью появилась на российском рынке. Портал «Палач» предостерег россиян от покупки новинки.

© Газета.ru

Ключевым изменением новой версии является уменьшение объема встроенного накопителя с 1 ТБ до 825 ГБ. Это решение связано с повышением себестоимости комплектующих: снижение емкости позволило сохранить прежнюю розничную цену консоли.

Консоль третьей ревизии легко идентифицировать по модели CFI-2100 или через фильтр объема накопителя на маркетплейсах — 825 ГБ обычно указывают в карточке товара.

Технические изменения включают перераспределение NAND-модуля на три части вместо двух, что улучшает охлаждение и потенциально продлевает ресурс компонентов. Визуально новая PS5 почти не отличается от второй ревизии, за исключением матового корпуса европейских моделей вместо глянцевого.

Снижение емкости накопителя может повлиять на количество устанавливаемых игр, ведь дополнительно часть пространства также резервируется под систему, поэтому пользователи теряют возможность установить несколько крупных тайтлов. Однако ограничения касаются только PS5 Digital Edition, не имеющей дисковода. Владельцам стандартных моделей и тем, кто хочет большую емкость, доступна в продаже PS5 второй ревизии.

На российском рынке цены на консоли третьей ревизии начинаются от 47 тыс. руб.

Ранее в США удовлетворили иск Nintendo против стримера, проходившего игры до их выхода.