Вышел трейлер игры Aphelion от авторов Life Is Strange
Компания Don't Nod выпустила свежий трейлер своей грядущей игры Aphelion.
Ролик был представлен в рамках презентации ID@Xbox.
Синопсис у проекта следующий: "Оказавшись на замерзшей планете, астронавт Ариадна должна преодолеть опасную и ненадежную местность, где рыщет чудовище, чтобы спасти своего раненого напарника Томаса. Отправляйтесь в научно-фантастическое приключение и исследуйте чуждый мир - но старайтесь не шуметь".
Команда авторов наиболее известна по серии интерактивных приключений Life Is Strange, также среди их видных работ Remember Me, Vampyr и Banishers: Ghosts of New Eden.
Свое новое детище они также позиционируют как кинематографичное динамичное приключение с элементами стелса и решением загадок.
Релиз планируется в 2026 году на ПК и консолях Sony и Microsoft.