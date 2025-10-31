Nintendo выиграла суд у стримера, который издевался над компанией

Компания Nintendo выиграла очередной суд против блогера, которого уличили в трансляции пиратских игр.

© кадр из игры

Джесси Кейхин под ником Every Game Guru с 2022 года показывал в прямом эфире пиратские игры Nintendo, которые оказались в сети ещё до момента официального релиза. Кроме того, он издевался над компанией, заявляя, что может создавать тысячи новых аккаунтов, чтобы игнорировать блокировки и продолжать стримить.

«Вам следовало бы получше изучить меня. Вы можете управлять корпорацией, а я управляю улицами», — написал однажды Кейхин в адрес Nintendo.

Компания добилась наказания за то, что блогер игнорировал жалобы на пиратский контент, однако уничтожать игровые устройства Кейхин не должен. Это требование Nintendo признали незаконным.

Стример должен выплатить 17500 долларов.

Ранее стало известно, что Nintendo получит компенсацию от производителя аксессуаров Genki, который использовал гаджеты японского производителя в своей рекламе. Nintendo также пыталась запатентовать «призыв монстров», но японские власти ей отказали.