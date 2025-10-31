Создатели Life is Strange трудятся над игрой для Netflix

Студия Don’t Nod поделилась финансовым отчётом за первую половину 2025 года. Выручка выросла вплоть до семи миллионов евро (около 8,12 миллиона долларов), что гораздо выше, чем 1,8 миллиона евро за аналогичный период 2024 года. Однако дела у компании идут далеко не так радужно.

© кадр из игры

Рост выручки связан в первую очередь с добавлением интерактивного путешествия Lost Records: Bloom & Rage в каталог подписки PlayStation Plus этой весной. Успехи самой игры, вышедшей в феврале и получившей прохладный приём журналистов, «не соответствуют ожиданиям» Don’t Nod. Из-за этого разработчикам пришлось пойти на списание 13,1 миллиона евро.

Несмотря на проблемные последние релизы, в разработке у Don’t Nod находится несколько проектов. В следующем году должна выйти Aphelion, чей геймплейный трейлер появился ранее в октябре. А ещё студия заключила партнёрское соглашение с Netflix по созданию игры, основанной на неназванной крупной франшизе. Глава Don’t Nod подчёркивает, что проект ознаменует «новую веху», которая подтвердит статус разработчиков в качестве мастеров по рассказыванию историй в существующих IP.

Вместе с этим Don’t Nod сообщила, что в конце августа завершила «реорганизацию» парижской студии. И летом разработчики действительно попали под серьёзную волну сокращений. Перераспределение ресурсов помогло компании сократить расходы за весь год примерно на 1,27 миллиона долларов. А плоды всех этих решений якобы будут видны по итогам второго полугодия.