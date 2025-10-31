Всероссийские соревнования по киберспорту стартовали в Свердловской области

Всероссийский турнир по компьютерному спорту среди команд по Counter-Strike 2 стартовал 31 октября на крупнейшей киберспортивной арене Урала — «Маяк Арене» в рамках «Форума будущего», который проходит в Екатеринбурге.

© Информационный портал Свердловской области

В отборочных онлайн-этапах турнира, которые длились с сентября по октябрь, приняли участие 126 команд со всей России. По итогам отбора в финал прошли четыре команды, которые сразятся за звание сильнейшего. Призовой фонд составляет 1 миллион рублей.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей Школьной Свердловской киберспортивной лиги, старт которой ранее дал губернатор Свердловской области Денис Паслер, открывая площадку.

«Здесь можно не только проводить турниры, но и эффективно тренироваться, общаться с единомышленниками, пробовать себя в разных дисциплинах и специальностях. <...> Это поистине инновационное пространство, нацеленное на развитие киберспорта на Урале», — отмечал Денис Паслер.

Всего в Школьной Свердловской киберспортивной лиге приняли участие 52 команды учебных заведений региона. По итогам турнира пьедестал почёта заняли образовательные организации Екатеринбурга: бронзу завоевала команда школы № 132, серебро — команда школы № 19, а чемпионами стали игроки из гимназии № 5.

По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера награды вручил и.о. заместителя главы региона — министра инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

«В нашем регионе сильные команды, сильные традиции, сильная киберспортивная школа. Очень важно, чтобы эта школа могла развиваться. У новой арены большой потенциал — сегодня мы впервые встречаем здесь уже всероссийские соревнования в рамках „Форума будущего“, которые на самом деле могут считаться международными, потому что присутствуют игроки из других стран. Благодаря таким проектам государственно-частного партнёрства мы выполняем задачу, которую поставил губернатор Денис Паслер по развитию киберспорта в регионе», — сказал Дмитрий Ионин.

Помимо этого, на площадке киберспортивной арены для зрителей организуется шоу-программа, включающая открытый турнир по PS5, конкурс косплея, викторины и многое другое.

Сопровождением проекта занимается Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Отметим, что проведение киберспортивных турниров и развитие программ, направленных на подготовку молодых IT-специалистов, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных», ориентированного на формирование цифровой экосистемы, поддержку технологического предпринимательства и повышение компетенций в области информационных технологий.