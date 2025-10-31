Главы Nvidia, Hyundai и Samsung встретились выпить пиво

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг провел встречу с руководителями Samsung и Hyundai — Ли Джэ Еном и Чон Исоном. За неформальным ужином в ресторане Kkanbu Chicken Хуанг вручил им рабочие станции для искусственного интеллекта Nvidia DGX и по бутылке японского виски, сообщает Business Insider.

Событие привлекло внимание СМИ и публики: у ресторана собрались журналисты и поклонники, а местное телевидение организовало прямую трансляцию. По данным южнокорейских СМИ, главы Samsung и Hyundai оплатили счета всех посетителей ресторана — около $1,75 тыс. (около 141 тыс. руб.).

Эпизод оказал заметное влияние на популярность заведения — на следующий день, 31 октября, Kkanbu Chicken возглавил список самых запрашиваемых точек в приложении Baemin, сообщает Korean JoongAng Daily. В отдельных филиалах количество заказов выросло на 20–50%.

Хотя Kkanbu Chicken не является публичной компанией, сопутствующие события отразились на рынке: по данным Bloomberg, акции производителя домашней птицы Cherrybro Co. подскочили на 30% за 30–31 октября, а бумаги компании Neuromeka Co., выпускающей роботов для кулинарии, — примерно на 20%.

Отдельное внимание привлек напиток Hite Jinro, коктейль из пива и соджу которого Хуанг отметил во время встречи. Компания анонсировала планы по международному продвижению продукта.

Как отмечает SCMP, в Южной Корее небольшие компании могут ощутимо реагировать на «мемные» события, не связанные с операционной деятельностью. В августе 2025 года акции компании MonAmi выросли на 60% после похвалы продукции со стороны Дональда Трампа.

На фоне встречи Nvidia также объявила о планах совместного с Samsung строительства фабрики по производству полупроводников и сотрудничества с Hyundai над созданием национального ИИ-кластера в Южной Корее.

Ранее Nvidia стала первой компанией в мире с капитализацией в $5 трлн.