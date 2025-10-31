Мясной шутер Serious Sam 2 получил совместимость со Steam Deck

Хорватские разработчики из Croteam продолжают баловать игроков новостями по Serious Sam 2. Мясной шутер уже получил два обновления в честь 20-летней годовщины, а теперь стал совместим со Steam Deck. В честь этого был подготовлен тематический арт, на котором Крутой Сэм играет во вторую часть на портативном PC после того, как попал в ловушку (тяга к бананам никуда не исчезла!)

© кадр из игры

Увы, второе обновление и совместимость со Steam Deck не помогли Serious Sam 2 обновить рекорд пикового онлайна в Steam, который был поставлен 20 дней назад. Тогда в шутере находилось почти 900 человек. Однако ежедневный пик онлайна всё равно превышает 200-300 человек, что наблюдается очень нечасто.

Вместе с этим у поклонников появилось много вопросов — почему Croteam уделяет столько внимания именно второй части, тогда как на 20-ю годовщину Serious Sam: The First Encounter не было чего-то глобального? Некоторые считают, что разработчики попросту очень любят Serious Sam 2, которая не сыскала такой популярности, как другие части, из-за «мультяшного» стиля и излишней комедийности.

Ещё одна популярная теория гласит, что Croteam повышает ажиотаж вокруг Serious Sam 2 перед анонсом ремейка. В Discord разработчики уже упоминали о таких планах, да и в сеть якобы утекала сборка отменённого ремейка. Остаётся надеяться, что догадки фанатов окажутся правдой.