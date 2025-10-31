Оценили число пострадавших россиян от обвала рынка ножей в CS

Треть геймеров РФ пострадала от обвала рынка ножей в Counter Strike 2 (CS2). Так оценил число потерявших деньги после недавнего обновления в Steam аналитик онлайн-трендов «Выберу.ру» Вадим Понуров (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

© Lenta.ru

Весной 2025 года агентство Bloomberg утверждало, что именно покупка в скинов может стать верной инвестиционной стратегией, и что такие вложения безопаснее и более прибыльная, чем криптовалюты. однако после недавнего обновления, которое разрешило создавать редкие образы ножей, винтовок и прочего оружия из более дешевых, рынок рухнул на 2 миллиарда долларов. Пользователи в панике пытались распродать свои коллекции капиталов сопровождалось паническими продажами и попытками «фиксировать убыток», что ускорило падение цен.

Ситуацию с обвалом сегмента просили прокомментировать даже Центральный Банк России. Представители ЦБ ответили на вопрос от пользователя в чате трансляции с пресс-конференции, которая велась во «ВКонтакте».

«Лаврентий, рынок ножей в CS мы не регулируем», — ответили представители регулятора.

По словам Понурова, новая система крафта, позволяющая создавать редкие предметы из дешевых, размыла» дефицит: то, что раньше требовало удачи и огромных вложений, стало доступно всем, что привело к падению цен. Порядка 27 процентов так или иначе пострадали от обновления.

У рядовых игроков в инвентаре хранились ножи в пределах 50 долларов. У некоторых имелись предметы стоимостью около 500 долларов. Стримеры и киберспортсмены обладали скинами холодного оружия на тысячи и даже десятки тысяч долларов. В результате у большинства пользователей стоимость инвентаря снизилась на 8–15 долларов, у продвинутых игроков — на 230 долларов, а профессиональные трейдеры отметили просадку до 18–25 тысяч долларов,