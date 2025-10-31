Геймдиректор Final Fantasy 7 Rebirth расхвалил PC-версию

В своём недавнем интервью Наоки Хамагути не только затронул тему достоверного и современного переосмысления Final Fantasy VII, но и обсудил перенос вышедших на данный момент двух ремейков на разные платформы. Геймдиректор признался, что «ответы» на вопросы удачного портирования пришли лишь в процессе производства PC-версии Final Fantasy VII Rebirth.

© кадр из игры

Всё дело в необходимости учитывать самые разнообразные спецификации компьютеров игроков. Для этого разработчики создали инструмент («конвейер рендеринга»), который автоматически подбирает графику в соответствии с «железом» PC. Именно это и пригодилось для того, чтобы Final Fantasy VII Remake оставалась «гибкой» для выхода на консолях с разными мощностями и параметрами графики — игра доберётся до Xbox Series и Nintendo Switch 2 уже 22 января.

Естественно, без труда не ловишь и рыбку из пруда. Хамагути отметил, что инструмент позволяет произвести «первоначальный» перенос игры на новую платформу, однако затем начинается кропотливая работа по индивидуальной оптимизации. В этом плане каждое устройство отличается друг от друга.

«В Xbox Series S используется сравнительно меньше памяти, чем на других платформах. Поэтому нам пришлось специально продумать, как это обойти. Что касается Switch 2, то при переключении между стационарным и портативным режимами система сама частично снижает графику, что позволяет экономить заряд батареи и так далее. Нам пришлось разработать правильный способ оптимизации графики для этих режимов. Это была тяжелая работа, требующая больших усилий, но она необходимо для достижения наилучшего качества», — рассказал Хамагути.

Геймдиректор подытожил, что система с конвейером рендеринга, которая изначально создавалась для получения совместимости со Steam Deck, смогла «принести свои плоды». Она позволяет быстро выполнить базовые задачи по портированию, чтобы затем разработчики самостоятельно взялись за точечную оптимизацию.