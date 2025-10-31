Ретро-сборник Mortal Kombat: Legacy Kollection оценили выше Mortal Kombat 1

Профильная пресса поделилась обзорами и оценками сборника Mortal Kombat: Legacy Kollection, который уже успел заслужить похвалу со стороны простых игроков после выхода на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Журналисты также оценили новинку, которая стала «любовным письмом» всей серии.

© кадр из игры

86 баллов — Opencritic, с рекомендацией 92% рецензентов (на основе 12 обзоров);

88 баллов — Metacritic, версия для PlayStation 5 (на основе 8 обзоров);

88 баллов — Metacritic, версия для Xbox Series (на основе 4 обзоров).

Если брать во внимание Metacritic, то сборник Legacy Kollection оценили выше, чем вышедшую в 2023 году Mortal Kombat 1 — последняя на данный момент часть получила 83 балла в среднем. А вот Ultimate-издание Mortal Kombat 11 также заслужило 88 баллов по оценкам критиков.

Журналист GameSpot считает, что сборник получился отличной возможностью познакомиться с зарождением и развитием Mortal Kombat. Например, игры расположены на временной шкале. Причём каждая из 23-х версий разных частей восстановлена в первоначальном виде для современных систем. А приятным дополнением к набору стала документалка об истории серии.

В PlayStation Universe подчёркивает значимость Mortal Kombat: Legacy Kollection для сохранения игровой истории — разработчикам из Digital Eclipse стоит продолжать возрождать классику. В целом же коллекцию рекомендуют абсолютно каждому, у кого есть «хоть капля симпатии» к Mortal Kombat. В неё входят не только адаптированные под современные консоли версии игр, но и фильм, который показывает закулисье их разработки.

А рецензент ShackNews считает, что Mortal Kombat: Legacy Kollection «не сравнится» с теми частями, которые NetherRealm выпустила за последние годы. Классика отличается сниженным темпом геймплея и «примитивной» графикой. Если же интерес к ретро есть, то сборник можно назвать идеальной возможностью познакомиться со старыми играми серии, особенно с учётом локального мультиплеера.