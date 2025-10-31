Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2025

Мария Иванова

Конец октября — время играть в хорроры и смотреть ужастики. Но на случай, если вы не слишком любите страшилки, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2025
© Steam

«Destiny 2: Год пророчества»

В Epic Games Store раздают «Destiny 2: Год пророчества»: большое издание шутера Bungie, в который также входят два дополнения — «Край судьбы» и «Отступники», начинающие новую сагу. По завершению глобального сюжета, длившегося почти 10 лет и закончившегося в прошлом дополнении, Destiny 2 начала терять игроков. Но, судя по всему, Bungie не отчаивается привлечь новую публику — попробовать Destiny 2 стоит любому поклоннику ММО и шутеров. Набор можно бесплатно забрать до 4 ноября.

© EGS

Pathfinder: Wrath of the Righteous — Game of the Year Edition

На раздачу также вышло GOTY-издание Pathfinder: Wrath of the Righteous — возможно, самой амбициозной CRPG последних лет. Проект Owlcat Games снискал культовую репутацию среди поклонников старомодных компьютерных RPG в духе 1990-х, а в Game of the Year Edition также входят шесть дополнений — как больших, так и маленьких. Контента хватит буквально на сотни часов игры. Wrath of the Righteous также можно забрать до 4 ноября.

© EGS

Battlefield REDSEC

Давно ходившие слухи оказались правдой: Battlefield 6 действительно получила бесплатный режим королевской битвы. REDSEC — по сути, аналог Warzone, где игроки-одиночки или отряды могут сразиться за лут на огромной карте; фирменные разрушения и другие механики оригинальной игры прилагаются. Помимо этого, в REDSEC доступен мини-режим Gauntlet для отрядов и Portal — редактор серверов, улучшенный со времен Battlefield 2042.

© Steam

HELLMART

Наконец, в Steam вышла демоверсия HELLMART: хоррора в популярном сегодня жанре повседневности, где игроку предстоит стать новым работником магазина в захолустном городке на севере Америки. Протагонисту нужно обслуживать покупателей, следить за порядком в магазине… И не поддаваться панике, когда ночью начнут происходить жуткие вещи.

© Steam