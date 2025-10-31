Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2025

Конец октября — время играть в хорроры и смотреть ужастики. Но на случай, если вы не слишком любите страшилки, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

© Steam

В Epic Games Store раздают «Destiny 2: Год пророчества»: большое издание шутера Bungie, в который также входят два дополнения — «Край судьбы» и «Отступники», начинающие новую сагу. По завершению глобального сюжета, длившегося почти 10 лет и закончившегося в прошлом дополнении, Destiny 2 начала терять игроков. Но, судя по всему, Bungie не отчаивается привлечь новую публику — попробовать Destiny 2 стоит любому поклоннику ММО и шутеров. Набор можно бесплатно забрать до 4 ноября.

© EGS

На раздачу также вышло GOTY-издание Pathfinder: Wrath of the Righteous — возможно, самой амбициозной CRPG последних лет. Проект Owlcat Games снискал культовую репутацию среди поклонников старомодных компьютерных RPG в духе 1990-х, а в Game of the Year Edition также входят шесть дополнений — как больших, так и маленьких. Контента хватит буквально на сотни часов игры. Wrath of the Righteous также можно забрать до 4 ноября.

© EGS

Давно ходившие слухи оказались правдой: Battlefield 6 действительно получила бесплатный режим королевской битвы. REDSEC — по сути, аналог Warzone, где игроки-одиночки или отряды могут сразиться за лут на огромной карте; фирменные разрушения и другие механики оригинальной игры прилагаются. Помимо этого, в REDSEC доступен мини-режим Gauntlet для отрядов и Portal — редактор серверов, улучшенный со времен Battlefield 2042.

© Steam

Наконец, в Steam вышла демоверсия HELLMART: хоррора в популярном сегодня жанре повседневности, где игроку предстоит стать новым работником магазина в захолустном городке на севере Америки. Протагонисту нужно обслуживать покупателей, следить за порядком в магазине… И не поддаваться панике, когда ночью начнут происходить жуткие вещи.