ComputerBase назвал лучшие видеокарты по соотношению цены и производительности

Немецкий портал ComputerBase опубликовал свежий рейтинг видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности.

© Ferra.ru

По итогам октября 2025 года, рынок стабилизировался: цены большинства моделей остаются на уровне рекомендованных, за исключением RTX 5090, которая в Европе подорожала до €2600.

Лидером рейтинга стала AMD Radeon RX 9060 XT 16 ГБ — она показывает 0,153 fps на каждое потраченное евро, что делает её самым выгодным выбором для игр в 1440p. На втором месте — GeForce RTX 5060, но из-за 8 ГБ VRAM карта уже с трудом справляется с современными проектами, где оптимальным минимумом считается 12 ГБ видеопамяти.

© ComputerBase

Хорошие результаты также продемонстрировали Radeon RX 9070 XT (отличный вариант для 4K), GeForce RTX 5070 (золотая середина для 1440p) и Radeon RX 7700 XT, ставшая бюджетной альтернативой.

При включённой трассировке лучей, AMD наконец догнала NVIDIA — серия RX 90XX почти не уступает RTX 50XX. Тем не менее, по энергоэффективности и технологиям вроде DLSS NVIDIA сохраняет лидерство, а вот по критерию fps за евро преимущество уверенно остаётся за AMD.