В экшен MindsEye добавили набор инструментов Arcadia

Создатели экшена MindsEye из Build A Rocket Boy выпустили свежее обновление, которое «представляет» Arcadia — то «постоянно расширяющийся мир миссий, гонок, головоломок и испытаний».

© кадр из игры

Или, другими словами, уже известный набор инструментов для создания пользовательского контента за пределами сюжетной кампании. Кстати, изначально его позаимствовали у другого проекта студии, Everywhere.

Arcadia теперь работает по типу стримингового сервиса, поэтому нуждается в постоянном интернет-подключении. Кроме того, на PC произошёл «ребрендинг»: Play.MindsEye теперь Arcadia, а Build.MindsEye теперь Build.Arcadia.

А вот режим Free Roam «временно недоступен, но скоро вернётся».

Сюжетный экшен MindsEye бывшего продюсера Rockstar и серии GTA Лесли Бензиса доступен на PC, PS5 Xbox Series с июня.

Отзывы журналистов, инсайдеров и контент-мейкеров оказались негативными. В Steam у игры «в основном отрицательный» рейтиг (но последние 30 дней были щедрыми на позитив).