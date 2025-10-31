В разработке могут находиться ремейки Halo 2 и 3

В сети обсуждается свежий слух, связанный с серией Halo. Якобы в разработке находятся ремейки Halo 2 и Halo 3. В них не будет мультиплеера, только сюжетная кампания (за мультиплеером — в Halo 7), а ещё дадут возможность использовать спринт.

© кадр из игры

Автора слуха, Halo Leaks (@leaks_infinite), нельзя назвать проверенным источником на 100%, поэтому традиционно воспринимаем подобную информацию со здоровой долей скептицизма.

Официально же к релизу готовится Halo: Campaign Evolved, ремейк первой части серии, который выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series в 2026 году.

А Halo Studios успела отпраздновать 10-летие Halo 5: Guardians и намекнула на появление новых частей серии на консолях Sony.

Оригинальные Halo 2 и Halo 3 вышли в 2004 году на Xbox и в 2007 году на Xbox 360 соответственно. Обе части также входят в состав Halo: The Master Chief Collection.