Названы самые продаваемые видеокарты в России

Интерес россиян к видеокартам продолжает расти на фоне популярности гейминга, развития сегмента ПК и увеличения числа пользователей, работающих с графикой, видео и искусственным интеллектом. Выручка в этом сегменте в январе–сентябре 2025 увеличилась на 50%, а количество проданных устройств — на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

Отмечается, что все больше покупателей рассматривают современные видеокарты как долгосрочную инвестицию в производительность и универсальность — как для игр, так и для профессиональных задач. Среди наиболее востребованных моделей в денежном выражении лидируют MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB, Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB, MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB, Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GameRock 16GB и MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 Ventus 3X OC Plus 16GB.

По количеству проданных устройств первую позицию занимает ASUS NVIDIA GeForce RTX 3050 Phoenix. Также в топ-5 вошли Palit NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB, MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Shadow 2X OC 8GB, MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC 16GB и Palit NVIDIA GeForce RTX 5070 GamingPro 12GB.

По словам менеджера товарной категории «Комплектующие для ПК» компании «М.Видео» Арсена Гайдарилова, покупатели обращают внимание не только на соотношение «производительность за рубль», но и на энергоэффективность, уровень шума, объем видеопамяти и поддержку современных технологий. Кроме того, продажи поддерживает расширение линейки NVIDIA RTX 50-й серии и стабильность цен на фоне устойчивого курса рубля.

