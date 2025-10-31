TikTok опаснее для Xbox, чем Sony и Nintendo

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что главной угрозой для Xbox является не Sony и Nintendo, а TikTok и короткие видео в целом.

Об этом он рассказал в интервью каналу TBPN, где обсуждал обновлённую стратегию компании в сфере игр.

По словам Наделлы, после покупки Activision Blizzard, Microsoft стала крупнейшим игровым издателем по доходам и теперь стремится быть «повсюду, где есть пользователи» — от консолей и ПК до облачных сервисов и ТВ.

Однако, как отметил руководитель, главная борьба идёт не между платформами, а за внимание игроков.

«Конкуренция в играх — это не другие игры. Это короткие видео. Игры соперничают с TikTok за внимание аудитории», — подчеркнул Наделла.

Глава Microsoft добавил, что индустрии необходимо придумывать новые формы интерактивных развлечений, чтобы удерживать интерес пользователей. Он также отметил, что инновации требуют устойчивой прибыли — «только хорошая маржа позволяет финансировать развитие».