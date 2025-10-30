Как использовать автомеханический модуль в The Outer Worlds 2: гайд

The Outer Worlds 2 регулярно предлагает игроку сложные или неочевидные решения, и одно из них подвернется вскоре после начала игры, когда по сюжету нужно будет проникнуть на станцию. Портал PC Gamer рассказал, что произойдет, если использовать автомеханический модуль.

© Steam

Для того, чтобы достать модуль, нужен либо навык инженера 1 уровня, либо перк «Изобретательность». Любая проверка так или иначе позволит вам забрать автомеханический модуль.

После этого, изъяв модуль из меха Протектората в секторе безопасности, пройдите в следующую комнату, разберитесь с охраной и активируйте консоль, чтобы перейти к следующей стадии плана по проникновению на станцию. Хотя де Врие предупреждает игрока, что мехов лучше отключить, модуль можно использовать именно здесь.

Автомеханический модуль способен сделать оставшиеся сегменты станции гораздо проще, потому что он заставит всех мехов сражаться против Пртектората, благодаря чему следующая секция квеста может стать легче. Если игрок не сможет уговорить охранника, придется сражаться с большой группой роботов — меха-союзники облегчат битву.

Де Врие пожалуется, что игрок пошел наперекор инструкциям, но на глобальный сюжет активация мехов никак не повлияет.