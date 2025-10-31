MediaTek представила чипсет Kompanio 540 для Chromebook
Чипмейкер MediaTek выпустил чипсет Kompanio 540 для образовательных устройств Chromebook. Об этом компания сообщила на своём официальном сайте.
Заявлено, что чипсет обеспечивает высокую производительность, а также увеличенное время автономной работы. В состав чипсета входит восьмиядерный процессор Arm Cortex-A78 и двухъядерный графический процессор GPU. Устройство поддерживает оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.1, что позволяет эффективно выполнять многозадачность и обеспечивает плавную работу.
Встроенный механизм декодирования видео поддерживает потоковое воспроизведение в высоком разрешении без значительного разряда батареи. Время автономной работы увеличено на 35% по сравнению с конкурентами, а энергоэффективная конструкция поддерживает работу без вентилятора, что обеспечивает тихую и работу учебных устройств.