Вышел релизный трейлер игры Wreckreation

На всех платформах состоялся релиз аркадной гонки Wreckreation.

К выпуску студия Three Fields Entertainment и издательство THQ Nordic опубликовали свежий трейлер.

Разработкой занимается команда выходцев из Criterion Games, работавшая над сериями Need for Speed и Burnout. Свою новую работу они позиционируют как наследие данных франшиз EA.

"Взгляните на 400 квадратных километров чистой песочной радости, где вы можете гонять и крушить сами или вместе с друзьями", - пишут о своем детище авторы.

В российском сегменте Steam за новинку на старте продаж просят 1431 руб.