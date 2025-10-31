Вышел релизный трейлер игры Wreckreation
На всех платформах состоялся релиз аркадной гонки Wreckreation.
К выпуску студия Three Fields Entertainment и издательство THQ Nordic опубликовали свежий трейлер.
Разработкой занимается команда выходцев из Criterion Games, работавшая над сериями Need for Speed и Burnout. Свою новую работу они позиционируют как наследие данных франшиз EA.
"Взгляните на 400 квадратных километров чистой песочной радости, где вы можете гонять и крушить сами или вместе с друзьями", - пишут о своем детище авторы.
В российском сегменте Steam за новинку на старте продаж просят 1431 руб.